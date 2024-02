Biden richiama Netanyahu: “No attacco a Rafah senza tutele per civili palestinesi”

È una presa di posizione decisa quella del presidente americano Joe Biden che ribadisce a Netanyahu la contrarietà Usa a un attacco su Rafah senza "tutele per i civili palestinesi". Su X il premier israeliano afferma che Israele respinge apertamente i diktat internazionali riguardanti una soluzione permanente con i palestinesi. Tale accordo sarà raggiunto solo attraverso trattative dirette tra le parti, senza precondizioni. Interviene anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani: “Vogliamo il cessate il fuoco nella striscia di Gaza – afferma – e vogliamo che Israele non superi la soglia della proporzionalità. Bisogna assolutamente impedire una carneficina della popolazione civile".

Il bilancio delle vittime continua però a salire di giorno in giorno: l'esercito di Tel Aviv continua ad agire nell'ospedale Nasser di Khan Yunis in un'operazione, sostiene il portavoce militare israeliano, limitata contro l'organizzazione terrorista di Hamas. Fonti dell'intelligence, aggiunge, indicano che l'attività di Hamas è condotta dall'interno della struttura. Nell'area dell'ospedale sarebbero stati ritrovati mortai, granate e altre armi del movimento islamista. Stanotte altri 6 morti nei bombardamenti, ieri 12 vittime nel campo profughi di Nuseirat e 2 vicino Jabalia. L'Egitto sta costruendo un mega recinto in Sinai in vista di un esodo di profughi palestinesi.