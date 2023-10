Bombardato un ospedale a Gaza, rimpallo di accuse fra Israele e Hamas

È salito ad almeno 3.200 morti e circa 11.000 feriti il bilancio delle vittime dagli attacchi dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza dall'inizio dei combattimenti. Lo afferma il Ministero della Sanità palestinese, citato dai media locali. Il portavoce del ministero ha detto che Israele ha continuato ad attaccare Gaza "anche dopo il criminale attacco all'ospedale" al Ahli.

Centinaia di persone sono state uccise, anche se non è ancora chiaro quante di preciso. Non si sa nemmeno con precisione chi abbia compiuto il bombardamento: inizialmente Hamas, che governa la Striscia di Gaza, ha accusato Israele del bombardamento, che invece ha accusato il Jihad Islamico, un altro gruppo radicale della Striscia. Subito dopo il bombardamento ci sono state grosse proteste contro Israele sia in Cisgiordania che in diversi paesi arabi.

Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso un avviso a tutte le persone che abitano nel nord di Gaza di trasferirsi al più presto a sud, in una zona a ovest di Khan Yunis chiamata Al Mawasi. L'esercito ha detto che in quell'area verranno distribuiti ai civili palestinesi gli aiuti umanitari di cui hanno bisogno, che finora sono stati bloccati al confine tra Striscia di Gaza ed Egitto.

Intanto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto "un immediato cessate il fuoco per scopi umanitari" nel mezzo del conflitto tra Hamas e Israele che sta "colpendo civili con pesanti conseguenze", come dimostra "l'attacco all'ospedale". Ed ha invitato Israele a "consentire immediatamente l'accesso illimitato agli aiuti umanitari per rispondere ai bisogni più elementari della popolazione di Gaza, la stragrande maggioranza dei quali sono donne e bambini".