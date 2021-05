Continuano raid Israele su Gaza

Continuano gli attacchi aerei di Israele su Gaza e i lanci di missili da parte di Hamas, secondo il live blog di Al Jazeera che cita Safa Press. L'agenzia riferisce di "nuovi raid israeliani su Gaza" in particolare "contro la parte orientale e settentrionale di Gaza City". Al Jazeera segnala anche segnalati colpi di artiglieria e bombardamenti ella città di al-Fakhari, a est di Khan Yunis. le forze armate comunicano che per tutta la notte, circa 160 aerei hanno colpito oltre 150 "obiettivi sotterranei" nel nord della Striscia. Dietrofront dell'esercito dopo l'annuncio dell'avvio delle operazioni di terra: un paio d'ore dopo è arrivata la precisazione che i militari non sono entrati nella Striscia. Forze di terra, artiglieria e truppe corazzate si sono schierate invece lungo il confine e hanno sparato centinaia di proiettili di artiglieria e carri armati.