Covid: oltre 45 milioni di casi nel mondo, incremento record negli Stati Uniti

Sono oltre 91.000 i nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti secondo il nuovo dato aggiornato della Johns Hopkins University per le ultime 24 ore. Si tratta di una cifra record, la più alta da quando è iniziata la pandemia. Superati anche i 9 milioni di casi, con oltre 20 Stati che hanno registrato un'impennata dei contagi.



Il presidente Donald Trump, però, ostenta sicurezza: "Francia e Germania non stanno andando bene. Noi vogliamo il loro bene ma stanno chiudendo. Noi invece non chiuderemo".

Nel mondo il bilancio dei casi di coronavirus registrati ha superato oggi quota 45 milioni, con un incremento di un milione di contagi in soli due giorni. Le infezioni a livello globale sono oggi 45.028.250 rispetto ai 44.059.551 di martedì. I morti causati dal virus nel mondo sono 1.181.075, mentre le persone guarite sono 30.301.655.