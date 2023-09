Estate 2023, la più calda di sempre. Copernicus: 0,6 gradi sopra la media

Sarà ricordata come l'estate del caldo più estremo, l'estate delle notizie sullo scioglimento dei ghiacciai in primo piano, con quelli alpini seriamente a rischio: “L'80% si scioglierà entro il 2060”, l’allarme di Greenpeace Italia. Ed ecco che arrivano i dati del servizio meteo dell'Unione europea Copernicus: la stagione giugno-luglio-agosto 2023, la più calda mai registrata a livello globale, con una temperatura media di 16,77 gradi centigradi, 0,6 gradi sopra la media – rivela Samantha Burgess, vicedirettrice di Copernicus – i tre mesi più caldi degli ultimi 120.000 anni, quindi effettivamente della storia umana” - osserva. Ciò sarebbe dovuto al calore in eccesso presente sulla superficie degli oceani. Agosto 2023 nello specifico – sempre secondo Copernicus - è stato il mese più caldo in assoluto di circa 1,5 gradi rispetto alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900.

“Il collasso climatico è iniziato" – commenta laconico il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Occhi puntati ora ora sugli impegni più stringenti per Bruxelles: Green deal europeo, rispetto dei patti della Cop15 e lotta alla deforestazione.