Expo. Segretario Righi e Camera di commercio promuovono il sistema Paese al Business Forum

Agevolare le imprese sammarinesi ad accedere o a potenziare la presenza nel mercato emiratino e promuovere le relazioni economiche e di in vestimento tra i due Paesi. E' l'obiettivo degli incontri istituzionali e dei convegni che in questi giorni vedono impegnati, qui negli Emirati Arabi, il Segretario per l'Industria Fabio Righi insieme all'Agenzia per lo Sviluppo economico - Camera di Commercio di San Marino.

Primo appuntamento, il business forum, che si è tenuto questa mattina ad Expo, per presentare i diversi “asset strategici” della giurisdizione sammarinese: il sistema di tassazione, le agevolazioni e i benefit per le aziende, i rapporti diplomatici che influiscono sugli accordi contro le doppie imposizioni. San Marino, dunque, non solo come destinazione turistica, ma anche come meta dove risiedere, lavorare ed investire.

La sfida per San Marino, dunque, è trovare il suo posto in un contesto internazionale, diventando un hub tecnologico e green, nel cuore dell'Europa. E i primi passi sono già stati fatti, con la firma, questo pomeriggio, del Memorandum di intesa tra la Camera di Commercio sammarinese e quella di Dubai: un accordo di collaborazione per creare nuove opportunità commerciali, per il Titano e per gli Emirati Arabi.

Nel video le interviste a Denis Cecchetti, Direttore Generale di Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino e Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria