G20 denuncia “l’uso della forza” in Ucraina ma non cita Mosca. Kiev, “niente di cui essere orgogliosi”

Al G20 di Nuova Delhi irrompe il dramma del Marocco. “L'India – assicura il primo ministro Narendra Modi - è pronta ad offrire tutta la possibile assistenza". Sostegno promesso anche dalla premier Giorgia Meloni. Ma ci sono anche altre emergenze su cui si concentrano i Grandi della Terra. Pesa l'assenza a sorpresa del presidente cinese Xi Jinping e fra i leader presenti al summit emergono profonde divisioni sulla guerra in Ucraina.

Nella dichiarazione finale vince la prudenza: il G20 denuncia “l’uso della forza” per ottenere conquiste territoriali, ma senza menzionare Mosca. Una formulazione all'acqua di rose che lascia Zelensky con l'amaro in bocca: “Niente di cui essere orgogliosi”, commenta Kiev. I leader affermano d'altra parte che le 'crisi a cascata' sono una minaccia per la crescita globale a lungo termine e chiedono 'una piena attuazione dell'accordo sul grano' da parte di Russia e Ucraina, sottolineando la necessità di interrompere gli attacchi alle infrastrutture alimentari e dell'energia.

Altro tema divisivo, il clima. Il Presidente brasiliano Lula, che il prossimo anno avrà la presidenza del G20, parla di “emergenza senza precedenti”, causata dalla “mancanza di impegno per l'ambiente”. Tra le indicazioni del vertice quella di triplicare le energie rinnovabili entro il 2030 e di aumentare sostanzialmente gli investimenti. Nessun impegno, invece, sullo stop ai combustibili fossili. Italia pronta a fare la sua parte, con Giorgia Meloni che annuncia 3 miliardi da destinare all'Africa nei prossimi 5 anni per iniziative di mitigazione e adattamento.

Il G20 diventa lo specchio di un mondo che cambia: proprio oggi l'Unione africana ha preso il suo posto ufficialmente come nuovo membro permanente su invito di Modi e "con l'approvazione di tutti". Raggiunta infine l'intesa sul nuovo progetto di corridoio infrastrutturale ed economico per collegare India, Medio Oriente ed Europa. Su cui l’Italia – dice la premier - è pronta a giocare un ruolo decisivo.