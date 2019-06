G20: riavviati i negoziati USA-Cina

Prosegue ad Osaka, in Giappone, il G20. Momento centrale del vertice l'atteso faccia a faccia fra i Presidenti di Stati Uniti e Cina. Donald Trump e Xi Jinping hanno riavviato i negoziati per sbloccare la vertenza commerciale fra i due Paesi. L'incontro è stato “eccellente”, ha detto Trump, spiegando che i colloqui sono “ritornati in carreggiata”. Per il momento “non ci saranno nuovi aumenti di dazi”, ha aggiunto. A margine dei lavori i colloqui tra il Premier italiano Conte, ed il Ministro dell'Economia, con gli esponenti della Commissione Ue, per evitare la procedura d'infrazione. “Sono ottimista - ha detto Tria - perché il complesso degli impegni del prossimo anno e quello che si sta facendo quest'anno, ritengo corrisponda al rispetto delle regole; quindi mi aspetto un giudizio positivo”. Smentita invece l'ipotesi di un rinvio della procedura. Non ancora chiuso, infine, l'accordo sulle nomine UE.