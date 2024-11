Gaza, l'ONU denuncia una "situazione apocalittica": rischio imminente di morte per malattia, fame e violenza

La situazione nel nord di Gaza, dove da alcune settimane l'esercito israeliano ha lanciato una nuova offensiva di terra e raid aerei, "è apocalittica" e l'insieme dei suoi abitanti corre il "rischio imminente di morire di malattia, fame e violenza". Lo denunciano i capi delle agenzie umanitarie dell'Onu chiedendo a Israele "di cessare il suo assalto contro Gaza e gli operatori umanitari". In Israele intanto è massima allerta in vista di un possibile attacco dall'Iran come rappresaglia per i raid israeliani della scorsa settimana. E In Libano prosegue l'offensiva israeliana: almeno 24 le vittime in attacchi nell'est del paese.