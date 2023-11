Gaza: trovati i cadaveri di due ostaggi di Hamas

Le operazioni israeliane continuano nell'ospedale Shifa a Gaza City, dove nelle vicinanze i soldati hanno trovato i corpi senza vita di due donne, ostaggi di Hamas dal 7 ottobre: si tratta di Noa Marciano, soldatessa di 19 anni, e Judith Weiss, 65enne malata di cancro. Lo fa sapere Tsahal, secondo cui all'interno del nosocomio è stato individuato l'accesso a un tunnel e un veicolo che trasportava armi.

Le Nazioni Unite, intanto, stanno studiando un piano per evacuare l'ospedale, ma nella Striscia sono di nuovo stati interrotti tutti i servizi di telecomunicazione, perché manca ancora il carburante. Sul punto l'appello disperato del segretario di Stato vaticano Parolin: “Gli ospedali non possono essere attaccati e la liberazione degli ostaggi è fondamentale”. Il capo della diplomazia Ue Borrell, in visita al kibbutz israeliano Be'eri attaccato da Hamas, ha invitato Israele a non agire guidato dalla rabbia, ma a difendersi entro i limiti delle leggi internazionali. Il premier Netanyahu ammette che il suo esercito non sta riuscendo nell'intento di ridurre le vittime civili, accusando per questo i miliziani.

Ma dal cielo continuano a piovere bombe: stamattina a ridosso della linea del fronte con Hezbollah, in Libano. E nello Stato ebraico le sirene d'allarme risuonano da nord a sud, spingendo la popolazione nei rifugi. Resta il timore di un allargamento del conflitto: Damasco afferma di aver abbattuto missili israeliani sulla capitale siriana. Mentre fonti palestinesi non ancora verificate riferiscono di un'operazione militare compiuta nella notte da Israele nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, con alcuni morti e feriti; sarebbe stata anche ordinata l'evacuazione dell'ospedale di Ibn Sina.