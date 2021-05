Germania: stop alle restrizioni anti-covid per i vaccinati dal weekend

La fine delle misure restrittive anti-Covid per i vaccinati e per i guariti dovrebbe scattare già a partire dal prossimo weekend in Germania. I vertici dei partiti di Governo, Cdu-Csu e Spd hanno concordato sulla linea, e la notizia è stata confermata dal portavoce del governo Steffen Seibert.









Il nuovo provvedimento potrebbe ottenere l'approvazione formale alla seduta di gabinetto di mercoledì prossimo, il via libera giovedì al Bundestag e venerdì al Bundesrat. "Sabato potrebbe essere già in vigore", ha fatto sapere il vice capogruppo dell'Unione Thorsten Fei. Stando alla nuova norma, la copertura con la doppia dose di vaccino garantirebbe l'accesso a negozi, zoo e parrucchieri (in Germania ristoranti e hotel sono ancora chiusi) senza dover esibire alcun test.

Inoltre il rientro dai viaggi all'estero non prevedrebbe alcuna quarantena. Seibert ha infatti richiamato la recente posizione espressa dal Robert Koch Institut, secondo il quale sarebbe ormai chiaro che i vaccinati contribuiscono in modo decisamente ridotto e non statisticamente rilevante alla diffusione del Covid.