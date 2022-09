Inizia l'ultimo viaggio della regina, prima tappa Edimburgo

Inizia oggi l'ultimo viaggio della regina Elisabetta verso la dimora finale della sua sepoltura. Il feretro della sovrana è destinato a essere traslato nelle prossime ore dalla residenza di Balmoral per essere portato in corteo attraverso un percorso che passerà per alcune altre città scozzesi (Aberdeen, Perth, Dundee) fino a Edimburgo, dove è prevista la sua prima esposizione pubblica. Lungo il percorso si stanno già assiepando migliaia di persone. Intanto il nuovo re Carlo III ha in programma oggi una riunione con i rappresentanti del Commonwealth.