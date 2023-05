Invio F-16 a Ucraina, Mosca minaccia: "Si avvicina uno scenario da apocalisse nucleare”

“Più sono distruttive le armi che l'Occidente fornisce a Kiev e più si avvicina uno scenario da apocalisse nucleare”: nelle parole dell'ex presidente Medvedev l'altolà di Mosca al programma per fornire jet F16 al nemico. Ma dopo il via libera da Washington la Polonia sta per iniziare l'addestramento dei piloti ucraini sui caccia statunitensi, mentre diversi paesi europei – annuncia il ministro degli Esteri dell'UE Josep Borrell - sono pronti a fornire aerei a Kiev. A chi teme un'escalation, "Non è cambiato nulla" – assicura il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan: gli F-16 serviranno a Kiev per difendersi, non per portare attacchi in Russia. Poi, quello che sembra un messaggio a Zelensky: "Ora abbiamo consegnato tutto ciò che avevamo promesso – dice - quindi abbiamo messo gli ucraini nella posizione di fare progressi sul campo attraverso la controffensiva".

Intanto Putin deve affrontare anche da minacce interne: sebbene affermi di aver "schiacciato" il gruppo che ieri aveva attaccato Belgorod, non dorme sonni tranquilli: si tratta della più grave incursione in territorio russo dall'inizio dell'offensiva. E se il Cremlino sostiene siano terroristi ucraini, Kiev parla di 'patrioti russi che si ribellano a Putin'. Intanto dall'Europa arriva il via libera a nuovi aiuti per 1,5 miliardi. Per il primo ministro ungherese Orban l'Ucraina non può vincere: “È evidente che la soluzione militare non funziona” - dice. “Si sbaglia”, risponde Kiev. Di pace, ormai, non si parla più, tanto che il presidente della Cei si appella al mondo, affinché 'in Ucraina non resti solo la logica spietata del conflitto'.