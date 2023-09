Almeno 100 persone sono morte in Iraq e altre 150 sono rimaste ferite in un incendio durante un matrimonio avvenuto in una sala comunale ad Hamdaniyah, una cittadina nella provincia settentrionale di Ninive. Le autorità sanitarie di Ninive "hanno registrato almeno 100 morti e oltre 150 feriti nell'incendio di una sala nuziale a Hamdaniyah".