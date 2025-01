Israele libera 90 prigionieri palestinesi nell’accordo per il cessate il fuoco

Nella notte tra domenica e lunedì, Israele ha rilasciato 90 prigionieri palestinesi, in linea con l’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza entrato in vigore domenica mattina. Il rilascio è avvenuto dopo che Hamas aveva liberato tre ostaggi israeliani: le donne Doron Steinbrecher, Emily Damari e Romi Gonen, sequestrate durante l’attacco del 7 ottobre 2023.

Un autobus ha trasportato parte dei prigionieri liberati dal carcere di Ofer, vicino a Ramallah, Cisgiordania, poco dopo l’una di notte. Sebbene il governo israeliano non abbia divulgato le identità, il giornale Haaretz riferisce che tra i liberati vi sono 62 donne, una delle quali minorenne, e 28 uomini, inclusi otto minori. Nessuno sarebbe stato condannato per omicidio, e molti erano stati incarcerati recentemente senza sentenza definitiva. Il bus ha raggiunto diverse città cisgiordane, dove le folle hanno accolto festosamente i rilasciati.

L’accordo, approvato venerdì, prevede che Israele liberi circa 1.900 prigionieri palestinesi, mentre Hamas rilascerà 33 ostaggi israeliani in questa prima fase. Attualmente, meno di 100 persone rimangono ostaggio di Hamas, con Israele che ritiene deceduto circa un terzo di loro. Lo scambio sarà progressivo, incluso il recupero dei corpi.