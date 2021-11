Olanda: proteste contro il lockdown a Rotterdam

Sono almeno sette le persone rimaste ferite ieri durante la violenta protesta di Rotterdam contro le restrizioni anti Covid. Secondo quanto riportato dalla Bbc, oltre a due persone ferite in seguito ai colpi di avvertimento sparati dalla polizia se ne sono aggiunte nelle ultime ore altre cinque. L'emittente britannica riporta inoltre che sono state almeno 20 le persone arrestate. Diverse auto della polizia sono state incendiate ed altre danneggiate.

L'Austria, dopo l'aumento di casi delle ultime settimane torna in lockdown e da febbraio verrà introdotto l'obbligo di vaccinazione. Anche in Italia si moltiplicano le pressioni per un rafforzamento del green pass sul modello austriaco con il virus che si sta diffondendo specialmente nella fascia 30-50 anni.







Nuova forte balzo di positivi in Veneto: 1.928 nelle ultime 24 ore con 13 decessi. "I modelli matematici ci dicono che potremmo arrivare a 30mila casi al giorno nell'arco di tre o 4 settimane se non si attuano interventi di rafforzamento delle misure di prevenzione come incentivare le vaccinazioni e rivedere il green pass” spiega il virologo Fabrizio Pregliasco. Ancora a rilento la somministrazione delle terze dosi e si alza l'attenzione sul periodo natalizio: “L'invito – aggiunge Pregliasco – è prestare attenzione con i familiari più anziani e ridimensionare i cenoni”.