Premier Meloni al Cairo: "Il bersaglio siamo tutti noi. Non cadiamo nella trappola di Hamas"

“Il conflitto a Gaza mette alla prova l'umanità": Al-Sisi mette la questione palestinese al centro della diplomazia e nei panni del mediatore invita a “lavorare su una nuova road map che metta fine alla crisi". Per scongiurare l'allargamento del conflitto, che rischia di mettere in pericolo la stabilità della regione, il Presidente egiziano invoca il ritorno al tavolo negoziale per un cessate il fuoco e l'applicazione della soluzione di due Stati.

“Chi pensa che il popolo palestinese voglia lasciare la propria terra – dice - si sta sbagliando", concetto ribadito poco dopo dal presidente palestinese Abu Mazen: "Non lasceremo mai la nostra terra” ripete due volte, e denuncia l'uccisione di civili da entrambe le parti, invocando il rilascio degli ostaggi. Per il re di Giordania "quello che sta facendo Israele a Gaza sono crimini di guerra”, “l'unica soluzione – afferma - è riconoscere alla Palestina la sua terra".

La Giordania ha tracciato con l'Egitto una netta linea rossa sui rifugiati, dichiarando che la dimensione umanitaria va affrontata in casa loro. Ancora scosso da quanto visto al valico di Rafah, il Segretario generale dell'Onu Guterres parla di “catastrofe” e lancia un accorato appello per una tregua. "I diritti dei palestinesi sono legittimi" – dice, guardando anch'egli ad "una soluzione a due Stati". Prende la parola la premier Meloni: "Il terribile attacco di Hamas si è abbattuto contro civili inermi con una efferatezza senza precedenti, che è giusto condannare senza ambiguità".

L'impressione – continua - è che il suo obiettivo fosse costringere a una reazione che creasse un solco incolmabile fra Paesi arabi, Israele e Occidente”. "Il bersaglio – avverte - siamo tutti noi. Cadere in questa trappola sarebbe stupido". La via per evitare un'escalation della crisi è quella di due popoli e due Stati, soluzione – dice la Meloni - che deve essere concreta, con una tempistica definita. È l'eterna sfida nel difficile equilibrio della terra di Abramo.