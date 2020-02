Sparatoria in un birrificio a Milwaukee, 6 morti

E' di 6 morti e diversi feriti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri in un birrificio del colosso Molson Coors a Milwaukee, nello stato americano settentrionale del Wisconsin. Un ex dipendente di 51 anni da poco licenziato è entrato nella fabbrica e ha fatto fuoco sui presenti con una pistola, per poi togliersi la vita.