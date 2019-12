Trump sempre più a rischio "impeachment"

Sempre più concrete le possibilità che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sia sottoposto a procedura di impeachment. Per la speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi "Il presidente Trump ha usato il potere del suo ruolo contro un Paese straniero per corrompere le nostre prossime elezioni. E' una continua minaccia per la nostra democrazia e la nostra sicurezza nazionale". Il presidente della commissione 'intelligence' Schiff annuncia che dalle indagini sono emerse "prove schiaccianti e incontestabili". Abuso di potere e ostruzione del Congresso sono i due "articoli" che saranno messi al voto per l'impeachment del presidente. Al centro delle indagini le presunte pressioni di Trump sul Presidente ucraino Zelensky per l'apertura di una indagine nei confronti del figlio di Biden, suo possibile avversario democratico nelle prossime presidenziali. Dalla Casa Bianca, intanto, la notizia che Trump affronterà le accuse in Senato e si aspetta di essere pienamente scagionato.