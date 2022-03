Ucraina: 26° giorno di guerra. Notte di bombe su Kiev

Riprendono oggi online i negoziati tra Russia e Ucraina. Un accordo sarebbe vicino, secondo la Turchia. La Svizzera si dice intanto pronta a ospitare i negoziati. "Se falliamo, è la terza guerra mondiale", dice Zelensky. "Mosca vuole la soluzione finale: punta a distruggere il nostro popolo", ha detto ieri il presidente ucraino alla Knesset provocando una bufera in Israele per il paragone con la Shoah.



Ennesima notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, nel ventiseiesimo giorno della guerra scatenata da Mosca. Le bombe sono cadute in particolare su Kiev e nella regione nordorientale di Sumy, mentre le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato in almeno altri sei oblast. Nella capitale ucraina i bombardamenti hanno investito alcune case e un centro commerciale nel quartiere di Podil, nel quale è scoppiato un vasto incendio che ha reso necessario l'intervento di 11 squadre dei vigili del fuoco: il bilancio delle vittime è di almeno otto morti. Nella regione di Sumy, bersagliata da caccia russi diretti verso il centro dell'Ucraina, c'è stata una perdita di ammoniaca da un impianto chimico: le autorità hanno lanciato l'allarme per due villaggi entro i 2,5 chilometri dal sito, raccomandando agli abitanti di prendere precauzioni.

Kiev ha intanto respinto ieri sera la richiesta di Mosca di consegnare la città di Mariupol. "La resa non è un'opzione", ha dichiarato la vicepremier Iryna Vereshchuk.

Le forze russe stanno aggredendo, stuprando e anche impiccando donne che non riescono a fuggire dall'invasione; Alcune per la disperazione vengono spinte al suicidio: è la denuncia di alcune parlamentari ucraine. Sono almeno 10 milioni i profughi in fuga dalla guerra, secondo l'Onu.