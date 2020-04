Ucraina: 5106, ad oggi, i casi di coronavirus. 133, in totale, i decessi

In Ucraina vi sono 5.106 casi di COVID-19 coronavirus, con 133 decessi. Il numero giornaliero dei casi confermati aveva raggiunto le 500 unità, ma si è ridotto ancora. Vi sono stati 444 casi nelle ultime 24 ore. Ma potrebbe crescere nelle due settimane successive alle celebrazioni di Pasqua. Il Metropolita Epifanij, il capo della Chiesa Ortodossa dell'Ucraina, ha invitato i fedeli a stare a casa per la Pasqua. Più di 22.000 poliziotti e guardie vigileranno nei pressi dei templi questa notte e domani. Ai cittadini non sarà consentito andare in chiesa per la messa. Saranno trasmesse online. Allo stesso tempo il capo della Chiesa Ortodossa Russa in Ucraina, il Metropolita Onufriy, ha detto che gli ucraini potranno prendere parte alle celebrazioni pasquali, nonostante la quarantena. E questo benché il Monastero delle Grotte di Kiev sia stato chiuso a causa del diffondersi del coronavirus fra i monaci; vi sono già più di 100 casi confermati, e 3 persone sono morte. La Capitale dell'Ucraina, Kiev, ha raggiunto per 3 volte, questa settimana, il primato della città con l'aria più inquinata. Tutto ciò è emerso dalle rilevazioni del servizio internazionale QIAir, che monitora l'indice della qualità dell'aria. In alcune parti di Kiev l'aria è stata definita “pericolosa” da respirare. Il 16 aprile, dopo un incendio nella Zona di Esclusione di Chernobyl ed una massiccia tempesta di sabbia, la città è stata coperta da una fitta cappa di smog. Le radiazioni ambientali nella Regione di Kiev rientrano nel valori normali. In ogni caso gli esperti hanno invitato le persone a chiudere le finestre e non recarsi all'esterno.

Dall'Ucraina Viktoria Polishchuk