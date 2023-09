Ucraina: abbattuti 22 droni russi dall'aviazione di Kiev

Secondo fonti ucraine, la Russia avrebbe schierato in modalità da combattimento una nave con otto missili. "Il livello di minaccia missilistica in tutta l'Ucraina è valutato come alto", fanno sapere le forze di difesa dell'area a sud del Paese. Kiev anticipa poi che, nella primavera 2024, potrebbe iniziare a usare i caccia F-16. Il Ministro della Difesa stima che l'Ucraina dall'inizio della guerra abbia ricevuto circa 100 miliardi di dollari di aiuti militari dai partner. Intanto di avvicina l'incontro di domani tra il presidente turco Erdogan e Putin a Sochi: tema centrale il corridoio del grano.

L'amministrazione Biden invierà per la prima volta a Kiev le controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito, mandate finora solo da Londra. Lo rivela sul proprio sito la Reuter, dopo aver visto un documento e ottenuto conferma da due dirigenti Usa. I proiettili, utilizzabili per distruggere i carri armati russi, fanno parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari tra i 240 e i 375 milioni di dollari che sarà presentato la prossima settimana. Le munizioni potrebbero essere lanciate dai carri armati americani Abrams, attesi a Kiev nelle prossime settimane.

Secondo quanto comunicato dall'aviazione di Kiev le forze armate ucraine hanno abbattuto 22 droni russi nelle regioni meridionali del paese. Si tratterebbe di Shahed-136/131 che sono stati distrutti nelle zona di Odessa. In totale nella notte sono stati lanciati 25 droni d'attacco nel sud dell'Ucraina.