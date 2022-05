Ucraina: Jill Biden incontra a sorpresa la moglie di Zelensky

Visita a lampo a sorpresa di Jill Biden in territorio Ucraino. La first lady americana si è incontrata con la firts lady ucraina Olena Zelenska, in una scuola di Uzhhorod, una città di 100mila abitanti a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia dove Jill Biden era oggi invece in visita ufficiale. La moglie del presidente ucraino, ha ringraziato la first lady americana per la sua visita, che ha definito "un atto molto coraggioso".

Nelle stesse ore il concerto improvvisato nella metropolitana di Kiev di Bono Vox e The Edge, voce e chitarra degli U2 che hanno eseguiti alcuni classici del loro repertorio mentre risuonavano le sirene d'allarme aereo. "La gente in Ucraina non sta combattendo solo per la vostra libertà, ma per tutti noi che amiamo la libertà", ha detto Bono durante una pausa.

E mentre l'Europa stenta a trovare la quadra sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per l'embargo graduale al petrolio di Mosca i combattenti rimasti nell'acciaieria Azovstal hanno tenuto una conferenza stampa on line. "La resa – hanno detto - per noi è inaccettabile", anche perché "non avremmo grandi possibilità di sopravvivere se venissimo catturati".