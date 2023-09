Ucraina: nuova apparizione dell'Ammiraglio Sokolov. Segnalato contingente Wagner nel Donbass

Prive di conferme indipendenti le stime dei belligeranti sui caduti del nemico. Come l'ultimo bollettino diffuso da Kiev, che parla di 277.000 soldati russi morti dall'inizio dell'invasione. Cifre che alimentano una sorta di rumore di fondo informativo, dal quale è ormai impossibile distinguere realtà e propaganda. Come la notizia dell'uccisione dell'Ammiraglio Sokolov, in occasione dell'attacco del 22 settembre su Sebastopoli. Effettuato in “stretto coordinamento” con Stati Uniti e Regno Unito, ha peraltro denunciato oggi Mosca. Stando alla versione ucraina pareva gravemente compromessa la catena di comando russa della flotta del Mar Nero. Senonché Sokolov è successivamente riapparso: prima in un video del Ministero della Difesa; poi in un'intervista dell'emittente Zvezda; pur non essendovi certezze sulle effettive tempistiche. Apparente autogol, per la macchina comunicativa ucraina; già alle prese con una situazione delicata al fronte, a quasi 4 mesi dall'inizio di una controffensiva annunciata come risolutiva e che rischierebbe invece lo stallo. Maggiore successo pare abbiano invece avuto gli attacchi contro le retrovie nemiche e la presenza militare russa in Crimea. Proprio su queste operazioni si è soffermato oggi Podolyak; nel tentativo di controbattere alla narrazione più temuta dai decisori di Kiev, ovvero che l'Occidente sia “stanco dell'Ucraina”. Ha anche posto l'accento sui potenziali effetti – sul campo - dei missili a lungo raggio che probabilmente saranno forniti da Washington. E su questo punto è Mosca a mostrare nervosismo; paventando un possibile utilizzo contro aree residenziali del Donbass e della Crimea. Nel flusso quotidiano di news anche rumors di un ritorno di un contingente di 500 miliziani Wagner in area di operazioni. Non una “minaccia significativa”, ad avviso dei vertici militari ucraini. Da Kiev anche la notizia della nomina di un'icona del calcio, come Andrij Shevchenko, come consigliere freelance di Zelensky.