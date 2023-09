Ucraina: orrore a Kostyantynivka; segnalate da Kiev almeno 17 vittime civili per bombardamento russo

Kostyantynivka

Di estrema gravità quanto denunciato in queste ore dalle Autorità ucraine. Un bombardamento russo su Kostyantynivka – nel Donetsk - che avrebbe devastato un mercato rionale; provocando la morte di 17 persone. Bilancio provvisorio; cui si sommano decine di feriti. Ha parlato di “disumanità assoluta” Zelensky; prima di incontrare Antony Blinken, oggi a Kiev. Per il Segretario di Stato una visita solo teoricamente a sorpresa, visti gli insistenti rumors di ieri. Obiettivo dichiarato assicurare il continuo sostegno di Washington; anche con l'annuncio di un nuovo pacchetto di aiuti militari da un miliardo di dollari. Ha parlato di “buoni progressi” della controffensiva. Ma come spesso accade è ciò che viene detto a telecamere spente a pesare maggiormente. Evento comunque di per se rilevante; peraltro in contemporanea con il viaggio nella Capitale ucraina della Premier danese, che ha confermato l'impegno sul dossier F-16. Nervosismo a Mosca; il portavoce di Putin ha definito l'iniziativa del capo della diplomazia statunitense una conferma della volontà di continuare la guerra “fino all'ultimo ucraino”. Ormai una formula standard, della narrazione del Cremlino. Prologo della visita di Blinken, peraltro, un attacco missilistico su Kiev; respinto a quanto pare dai sistemi anti-aerei.

Allarme anche nel resto del Paese; nel mirino dei russi in particolare le località portuali all'estuario del Danubio: nel tentativo di precludere agli ucraini ogni possibilità di export cerealicolo, anche rischiando grosso con la NATO, vista la stretta contiguità con la frontiera rumena. Due giorni fa Bucarest aveva smentito “categoricamente” le segnalazioni ucraine di una caduta di droni russi oltreconfine. Pareva intuirsi una certa irritazione. Oggi invece il Ministro della Difesa ha parlato della caduta di componenti di un drone sulla sponda occidentale del fiume. Se fosse confermata l'origine di questi frammenti – ha avvertito il Presidente Johannis – si tratterebbe di una grave ed “inammissibile” violazione della sovranità del Paese. Richiesta un'indagine urgente.