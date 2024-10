Un anno dall’attacco di Hamas contro Israele: razzi su Tel Aviv

Due forti boati si sono sentiti a Tel Aviv, come ha constatato l'ANSA sul posto. Le sirene d'allarme non sono scattate. Le Brigate Al-Qassam, ala armata di Hamas, hanno rivendicato un attacco lanciato contro la città di Tel Aviv con una raffica di razzi Maqadmeh M90. Secondo una dichiarazione su Telegram riportata da Al Jazeera, il gruppo ha affermato che l'attacco fa parte della "battaglia di logoramento in corso" e in risposta ai "massacri israeliani contro i civili e allo sfollamento deliberato del nostro popolo".

Il 7 ottobre 2023, cogliendo di sorpresa l'intelligence, 2mila miliziani di Hamas entrarono in territorio israeliano, uccidendo circa 1.200 persone, in gran parte civili, e presero circa 250 ostaggi. La reazione di Israele fu subito molto dura.

Dopo due giorni Netanyahu ordinò “l’assedio totale” della Striscia di Gaza: fermò le forniture d’acqua, energia elettrica, cibo e carburante da Israele verso i territori della Striscia, a cui si accompagnò una delle più intense campagne di bombardamenti degli ultimi decenni. Fin dai primi giorni bloccò anche l’ingresso nella Striscia della maggior parte degli aiuti umanitari.

Venne assediata e colpita anche Rafah dove intanto si erano rifugiate 1,4 milioni di persone palestinesi che vivevano in pessime condizioni sanitarie.

La Corte internazionale di giustizia, dopo la causa intentata dal Sudafrica, definì l’accusa di genocidio “plausibile” e ordinò a Israele di intervenire immediatamente adottando “tutte le misure in suo potere”. Ma Israele, che ha nel mentre intensificato la pressione militare ed economica sulla Cisgiordania, tirò e tira ancora dritto.

In un anno di bombardamenti e attacchi sono state uccise oltre 41mila persone palestinesi e gran parte delle infrastrutture e degli edifici nella Striscia è stata distrutta. Intanto decine di persone israeliane rimangono in ostaggio a Gaza.