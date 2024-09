Zelensky a Cernobbio: "Grazie Italia". Meloni: "Non possiamo abbandonare l'Ucraina al suo destino"

Approfondimenti in corso sulla morte dell'attivista turco-americana uccisa ieri in Cisgiordania. Aveva 26 anni ed è stata colpita da un proiettile alla testa mentre partecipava a una protesta in difesa di agricoltori palestinesi. Al Jazeera, che cita fonti locali, spiega che a sparare sarebbe stato un cecchino israeliano. Il portavoce del segretario generale Onu ha esortato a realizzare un'indagine approfondita sulle circostanze della morte, aggiungendo che i civili "devono essere protetti in ogni momento". Sul caso, nelle scorse ore, è intervenuto anche il Segretario di Stato americano che ha invitato a fare piena luce sull'accaduto. Le forze militari di Tel Aviv, per ora, si limitano a dichiarare che i dettagli dell'incidente sono oggetto di approfondimento.

Mentre la tensione resta altissima in medio oriente, in Europa l'Ucraina, tramite il presidente Zelensky, torna a chiedere all'Occidente di togliere le restrizioni sugli attacchi in territorio russo. Ma gli Usa frenano, respingendo l'idea di lanciare operazioni in profondità in Russia. I droni di Kiev, ha spiegato il capo dell'intelligence militare ucraina, sono in grado di colpire a una distanza massima di 1800 chilometri oltreconfine. Zelensky, ospite in Italia al Forum di Cernobbio, ribadisce la gratitudine verso Roma e verso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “per il sostegno e il lavoro congiunto – afferma – per ripristinare una pace giusta”. Tra i due presidenti 40 minuti di incontro. Positivi i riscontri, ha fatto sapere al termine Meloni, sottolineando come non si possa abbandonare Kiev al suo destino.

Nel servizio le dichiarazioni di Meloni sull'Ucraina