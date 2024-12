Accordo di Associazione con l'Unione Europea, SdS Beccari: "Siamo alle fasi finali"

È l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea il tema di punta della Commissione Esteri. “Lunedì sono stato a Bruxelles per incontrare Šefčovič e fare il punto su tempi e passaggi dell'Accordo”, afferma Segretario di Stato Luca Beccari: “Siamo alle fasi finali – aggiunge – ma al momento c'è una questione legale per determinare se l'accordo avrà competenza mista o esclusiva”. Spiegato come questo aspetto non incide sugli effetti del testo, ma solo da punto di vista della ratifica. La Commissione, aggiunge Beccari, sta anche dialogando con i vari stati membri che hanno avanzato richieste di chiarimento e approfondimento: “Purtroppo i tempi di queste attività – sottolinea – non hanno consentito di rispettare l'agenda proposta dalla Commissione, ma questo non dipende da San Marino”.

Dubbi, perplessità e alcune preoccupazioni sono state sollevate dai commissari Nicola Renzi e Fabio Righi. “Come Repubblica Futura – rimarca Renzi – vogliamo dare il nostro contributo leale, ma per farlo è necessario una maggiore collaborazione da parte della Segreteria e un maggiore scambio di informazioni”. “Vogliamo cercare di capire dov'è la visione paese all'interno dell'accordo – afferma Righi – ci sono ancora pagine bianche che San Marino può scrivere”.

Focus anche sugli incontri a Parigi in occasione del 50° anniversario dall'adesione di San Marino all'UNESCO e sull'importanza di avere un ambasciatore residente in Francia. Riferimento di Beccari anche sulla ministeriale dell'OSCE a Malta: “Abbiamo messo l'accento sul fatto che il multilateralismo rimane per noi la sede principale di risoluzione delle controversie”. Annunciato infine dal Segretario di Stato che nella prossima tornata di presentazione delle lettere credenziali di Gennaio ci sarà anche l'Ambasciatrice Palestinese.