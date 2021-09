Affluenza Referendum: alle 17 ha votato il 31,52% aventi diritto

Alle 17, per il quesito referendario sull'interruzione volontaria di gravidanza, avevano votato 11.161 aventi diritto, pari al 31,52% degli iscritti, quasi in linea con il 2019, lo scarto, in difetto, è dello 0,16%. Oltre il 46 per cento degli elettori interni si sono recati alle urne, contro il 4,66 di esteri.







Acquaviva il castello dove si è votato di più, in percentuale, rispetto al passato, con un balzo del 3,86 per cento, anche se l'affluenza maggiore, in termini generali, si registra a Fiorentino e Montegiardino con oltre il 48%.

Si sono presentate ai seggi più donne che uomini e gli elettori esteri che hanno espresso il loro voto sono già superiori al 2019.