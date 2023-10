Aggregazione socialista: Elego replica e attacca il PSD

E' un botta e risposta tra le parti, sul processo di aggregazione socialista. Elego attacca il PSD, richiamandolo a correttezza ed onestà intellettuale. Rispetto ad una apertura al dialogo ribadita dal PSD, Elego chiede invece dove fosse in questi mesi: “impegnato – scrive – a risolvere la questione del Capogruppo e i difficili rapporti con Alleanza Riformista, ignorando il progetto di riunificazione del Socialismo”. Non stupisce, poi, che il PSD affronti autonomamente la prossima legislatura: “sappiamo bene – scrive ancora - che i solisti non mancano”. “Nulla da fare davanti a comportamenti incomprensibili – conclude Elego – se non arrendersi all'ostinazione di un partito viziato dalla poltrona”.