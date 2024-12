Alice Mina eletta Presidente della DC

Il PDCS ha annunciato l'elezione di Alice Mina come nuova Presidente del Consiglio Centrale durante la riunione del 5 dicembre 2024.

I candidati iniziali, Lorenzo Bugli e Francesco Mussoni, non avendo raggiunto il quorum necessario, hanno ritirato le loro candidature e proposto all'unanimità Mina. Da parte del partito, un ringraziamento al presidente uscente Pasquale Valentini per il lavoro svolto.

Classe 1987, Alice Mina è riconosciuta per il suo impegno e la sua esperienza politica e professionale, in particolare su temi come il sostegno alle famiglie, l'istruzione e il ruolo delle donne. Un'elezione che per il PDCS rappresenta un rinnovamento significativo e una volontà di coniugare tradizione e innovazione.

"Era il 2019 e ci candidavamo per la prima volta alle elezioni! - scrive Lorenzo Bugli sui social - Con lo stesso entusiasmo di allora questa sera il Pdcs ha fatto una grande scelta, quella di dare seguito a quanto costruito fino ad oggi con i giovani, e con grande gioia che Alice Mina è il nuovo presidente del Consiglio Centrale, sicuro che lavoreremo tutti insieme per un grande Partito!! Viva i giovani!! Viva il Pdcs".