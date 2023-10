Alleanza Riformista raduna gli aderenti e guarda al Congresso: "Affronteremo i problemi dei cittadini"

Nel servizio le interviste ai coordinatori Rossano Fabbri e Gian Nicola Berti

Alleanza Riformista raduna gli aderenti e si organizza per proporsi ai cittadini. Al Podere Lesignano l'assemblea con circa un centinaio tra simpatizzanti ed esponenti della forza politica. Si lavora per il Congresso della forza politica che, probabilmente, avverrà all'inizio del nuovo anno. Due i coordinatori: il consigliere Rossano Fabbri e Gian Nicola Berti che riveste anche il ruolo di Segretario di Stato agli Interni.

Al centro l'azione politica con un'agenda da strutturare basandosi sui "problemi dei cittadini", spiegano. "Si sta lavorando in modo fantastico - commenta Fabbri - e la gente ha voglia di confrontarsi". Ancora presto per parlare di future alleanze, spiegano. Ora si guarda alle questioni da risolvere. "Siamo veramente preoccupati - aggiunge Fabbri - della crisi che stanno attraversando le famiglie. Le problematiche si stanno inasprendo e le risposte non sono ancora esaustive". "C'è chi litiga e chi distrugge - afferma Berti - noi invece cerchiamo di costruire. La politica non deve delegittimare gli altri, ma affrontare i problemi" della gente.

Nei giorni scorsi non sono mancati gli scontri all'interno del gruppo consiliare di Npr, composto anche dai rappresentanti di Alleanza Riformista. Il Psd ha affermato di non riconoscere il capogruppo consiliare Mancini. Ma Alleanza Riformista, durante l'assemblea, allontana le polemiche e dice di voler lavorare per il futuro: "Riteniamo che la dinamica del capogruppo non sia così importante per il Paese - commenta Rossano Fabbri - ma avremo modo di confrontarci con il Psd".

