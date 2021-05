Ampliamento PromoPharma e Gruppo Erbozeta, Segretario Righi: "Investimenti importanti, vanno sostenuti"

Nel servizio, l'intervista a Fabio Righi, segretario di Stato Industria

Per il Segretario all'Industria, Fabio Righi, investimenti come quelli messi in programma dalla PromoPharma e dal Gruppo Erbozeta vanno sostenuti. Nei piani delle aziende ci sono i rispettivi ampliamenti, da realizzare anche con l'acquisto di terreni di proprietà pubblica.









Ma in maggioranza, nei giorni scorsi, è arrivato il “no” di Rete che puntava, piuttosto, alla formula della concessione d'uso. Sulla questione entrano anche le forze di opposizione, criticando l'azione di Rete. Libera e Rf, dopo il loro voto favorevole, rivendicano, in sostanza, un ruolo da responsabili per lo sviluppo del Paese.

