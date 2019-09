Assemblea Onu, il Segretario Renzi traccia un bilancio: dall'incontro con Guterres alle nuove relazioni diplomatiche

Intervista al Segretario Nicola Renzi

Il segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi, traccia un bilancio dopo il ritorno dall'Assemblea generale dell'Onu a New York. Giorni contraddistinti da una serie di attività diplomatiche. Oltre al discorso all'Assemblea, Renzi si sofferma, tra le altre cose, sull'incontro con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con il quale si è parlato delle iniziative che la Repubblica ha già intrapreso, dal contrasto al fenomeno delle fake news alla disabilità. Poi una serie di iniziative 'collaterali', come i sei nuovi stabilimenti di relazioni diplomatiche e la sottoscrizione di un'alleanza proposta dall'Unione europea contro il commercio degli strumenti per la pena di morte e la tortura, ma anche la partecipazione al ricevimento tenuto dal presidente Usa, Donald Trump.

Nel video, l'intervista al segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi