Assemblea UIP: conclusa la missione della delegazione sammarinese

Nelle giornate dal 22 al 26 marzo la delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’UIP, composta dai Consiglieri Lorenzo Bugli (Presidente), Michela Pelliccioni, Paolo Rondelli e Sara Conti, ha partecipato a Ginevra alla 148^ Assemblea dell’Unione Interparlamentare.

L’Assemblea, che ha visto al centro della sua fitta agenda in programma l’urgenza di costruire ponti per la pace e la comprensione attraverso la diplomazia parlamentare, si è caratterizzata da numerosi forum come quello delle Donne Parlamentari, il Forum dei Giovani Parlamentari, il Forum sul dialogo interreligioso oltre alle riunioni delle Commissioni Permanenti e degli altri Organi sussidiari del Consiglio Direttivo.

La delegazione di San Marino ha così contribuito attraverso numerosi interventi a sottolineare come la nostra Repubblica possa essere esempio virtuoso di democrazia e di pieno rispetto dei diritti umani e religiosi, di come le azioni intraprese negli anni attraverso gli impegni concreti delle nostre leggi possano essere esempi virtuosi di come la politica nazionale possa essere esperienza e testimonianza internazionale.