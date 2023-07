Assestamento incompiuto: approvazione rinviata a dopo le ferie d'agosto

Le interviste a Matteo Ciacci e Francesco Mussoni

Tutto rinviato per l'approvazione dell'Assestamento di Bilancio. I tempi di convocazione della sessione del Consiglio di luglio sono risultati ampiamente insufficienti. La montagna di emendamenti presentati ha fatto saltare i piani previsti in Ufficio di Presidenza.

Matteo Ciacci, segretario di Libera: ”Questa maggioranza non ce la fa. E' un muro contro muro. L'opposizione ha offerto disponibilità a chiudere i lavori nei tempi, a fronte di un impegno a ritirare i due emendamenti sulle residenze fiscali non domiciliate. Questa disponibilità non c'è stata e quindi si va avanti. Noi continuiamo a fare proposte sui temi sociali, della casa e dei mutui, che riguardano la collettività e vorremmo iniziare a ragionare seriamente di sviluppo economico, non misure poco opportune”.

Francesco Mussoni, capogruppo Pdcs: “Si sono allungati i tempi, come non avevamo previsto. C'è una forte dialettica tra maggioranza e opposizione che interviene per allungare i tempi. Fa parte di una logica di democrazia che accettiamo. Con calma cercheremo di continuare questo dibattito sull'assestamento per finalizzare. Certamente l'assestamento è un documento necessario per lo Stato e credo che alla fine una ragionevolezza di tutti ci sarà”.

Spetterà ora all'Ufficio di Presidenza fissare le date per completare l'approvazione dell'assestamento. L'ipotesi prevalente è che si torni in aula la terza settimana di agosto, dopo le ferie, ma potrebbe esserci anche una convocazione lampo, di un solo giorno, ai primi di Agosto, dedicata esclusivamente alle Istanze d'arengo. Respinti oggi, nella seduta dalle 9 alle 13, tre emendamenti di Libera. Il primo per una riunione del Ccr allargata al fine di individuare soluzioni che possano conciliare la tenuta delle finanze pubbliche con le esigenze dei correntisti dell’ex Banca Cis. Rete in particolare, ma anche – sul fronte maggioranza - Giulianelli del Pdcs, hanno espresso l'auspicio di una audizione dell'amministratore della Società di Gestione degli attivi ex Bns, per fare un punto sul recupero dei crediti. Gli altri due emendamenti di Libera respinti dall'aula erano finalizzati ad interventi per l'emergenza abitativa, tassando gli immobili sfitti e spingendo le banche a mettere sul mercato quelli che hanno in pancia per destinarli ad affitti brevi e all'edilizia sociale. “Le banche hanno già ora la possibilità di cedere quegli immobili ma in gran parte non sono finiti e abitabili” - ha spiegato il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti esprimendo il parere contrario del Governo ed aggiungendo che la cartolarizzazione degli Npl avrà un effetto positivo per mitigare il problema abitativo.