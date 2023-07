La Reggenza richiama l'aula al rispetto istituzionale

La seduta del Consiglio si è aperta con un richiamo della Reggenza al rispetto istituzionale. “Non sono più accettabili toni come quelli vissuti ieri”, le parole utilizzate dalla Suprema Magistratura. Respinto subito dopo l'emendamento di Repubblica Futura, per aiuti alle famiglie più bisognose sulle bollette di energia elettrica e gas, oltre alla sola rateizzazione. Il Segretario di Stato Lonfernini ha precisato che di fatto c'è già stato un congelamento delle tariffe del gas rispetto alle richieste di adeguamento dell'autorità per l'energia ed inoltre un decreto di giugno prevede già di per sé la prossima introduzione di una tariffa sociale per i nuclei familiari più indigenti.

Il dibattito pomeridiano è stato in gran parte dedicato alla questione 'idrica', con emendamenti presentati da Libera. Approvato, con modifiche condivise dall'aula, quello per introdurre l'esenzione monofase per i sistemi di raccolta acque meteoriche; accolto quello per introdurre nelle passività deducibili le spese per interventi che prevedano il riuso domestico delle acque meteoriche. Rete, in particolare, ha chiesto chiarimenti circa l'intenzione del cda dell'Azienda Servizi – dichiarata dal Segretario di Stato Gatti - di acquisire quote di Romagna Acque. Sollecitati dalle opposizioni approfondimenti in commissione. Sullo sfondo l'apparentemente inevitabile slittamento dei tempi per l'approvazione dell'assestamento di bilancio.

Vista la mole degli emendamenti presentati appare infatti difficile, se non impossibile, concludere l'esame del testo entro domani alle 13, termine previsto nella convocazione della sessione. Non affatto esclusa quindi la possibilità che si debba convocare ulteriori sedute consigliari, la prossima settimana o quella successiva.