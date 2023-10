Astensione del Titano alla risoluzione ONU, Rete: “Esterrefatti dalle giustificazioni di Beccari”

Movimento Rete torna sul voto di astensione di San Marino alla risoluzione ONU per una tregua umanitaria in Medio Oriente. “Esterrefatti – dice rete – dalle dichiarazioni del Segretario agli Esteri Beccari, che giustifica candidamente” la posizione del Titano. Ricorda i contenuti della risoluzione, che ritiene essere nel solco “del mandato conferito dal Consiglio Grande e Generale, con un ordine del giorno che, come la risoluzione, mette al centro i civili e la loro necessità, garantita dal diritto internazionale, di poter esser soccorsi”.

L'astensione di San Marino per Rete non solo è una inosservanza del mandato assegnato dall'Aula, ma un grave errore di politica estera che dovrebbe invece contribuire alla protezione dei civili, invece che – conclude - “buttare benzina sul fuoco di un conflitto che pare non avere fine”.