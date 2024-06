Bevande alcoliche il giorno delle elezioni, cade il divieto di vendita e somministrazione

Una notizia curiosa che riguarda il giorno delle elezioni. Come si legge nella delibera numero 7 del 21 maggio 2024 del Congresso di Stato, è stata disposta la revoca al “divieto per la medesima giornata – quella del 9 giugno (ndr) – della vendita e somministrazione di bevande alcoliche”. A San Marino cade così una consuetudine che in passato era stato oggetto di polemiche, in quanto considerata anacronistica, e che, ad alcuni gestori, era costata anche una sanzione. Una norma oltretutto difficilmente spiegabile ai turisti.