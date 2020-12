Bilancio di fine anno del Congresso di Stato: un minuto di silenzio per le vittime Covid. Tanti i progetti per il 2021

Sentiamo Luca Beccari

Si apre con un minuto si silenzio per le vittime del coronavirus la conferenza stampa di fine anno del Congresso di Stato.

Il Segretario Beccari, ripercorre le tensioni e le polemiche legate al decreto di Capodanno percepito da più parti come imposto dall'Italia. Il nostro lavoro è stato molto difficile dettato da misure tempestive legate ai tempi dell'emergenza sanitaria: siamo convinti che le misure adottate a ridosso del Natale serviranno a ridurre la curva dei contagi, grazie anche al contesto favorevole con scuole chiuse e aziende ad operatività ridotte. Dobbiamo cercare di ridurre i contagi a ridosso dell'inizio della campagna vaccinale. Il passo indietro è stato dovuto alla necessità di mantenere buoni rapporti con l'Italia, ridurre i contagi e soprattutto accelerare la ripartenza: abbiamo davanti un anno che deve essere quello della ripartenza. Per 10 mesi siamo stati travolti da un'emergenza sanitaria, ora dobbiamo ripartire.

Il Segretario alla Sanità interviene sui vaccini e puntualizza che dobbiamo ancora concordare le modalità per la somministrazione. Proprio oggi alcuni operatori sanitari sono nelle Marche per una giornata di formazione. La ripartenza si avrà dopo la liberazione da questo virus.

Il Segretario alle finanze interviene sul prestito ponte. Affrontare un periodo pandemico senza risorse economiche adeguate sarebbe impossibile. Ora abbiamo le risorse necessarie anche per dare i ristori alle attività che hanno subito i danni più gravi a causa della pandemia.





Dopo queste puntualizzazioni sull'attualità, ogni Segretario ha illustrato quelli che sono i progetti per il 2021.

Il Segretario agli interni Elena Tonnini indica come priorità per il 2021 la modifica dell'apparato della pa allargata: accorpamento degli uffici, soprattutto per le figure che sono trasversali ai diversi uffici. Andrà fatto un approfondimento sul ruolo della dirigenza pubblica per avere obbiettivi annuali che verranno verificati a fine anno. Si valuta anche l'introduzione dell'indicazione dell'icee. Infine il Segretario Tonnini parla anche dell'Istituto Musicale: devono essere presse decisioni sullo stato giuridico e sulla sede.

Il Segretario Canti nelle priorità del 2021 puntualizza che il focus è sul nuovo piano regolatore. Per quel che riguarda l'ambiente cerchiamo di andare verso una Repubblica più green. L'agricoltura punterà sul biologico: ora possiamo vedere i prodotti bio di San Marino in tuta Europa. Alla Protezione Civile, impegnata in questa emergenza sanitaria, un grazie per l'operato svolto.

Il Segretario Pedini Amati parla di un anno terribile per il mondo del turismo. Abbiamo cercato di mettere in campo iniziative per i mesi in cui era possibile farle. Per il 2021 la speranza è che il turismo torni a muove in tutto il mondo le persone. Nel nostro paese il turismo e il commercio sono un asset molto importanti. Nei primi mesi dell'anno, grazie anche all'arrivo del vaccino, spero ci sia una ripartenza: noi ci faremo trovare pronti – dice Pedini Amati.

Il Segretario alla Giustizia Ugolini descrive il 2020 come un anno caldo sul fronte giustizia. Definisce l'arrivo del nuovo dirigente Canzio "un elemento di garanzia" e, per il 2021, annuncia il completamento degli organici, con i ruoli vacanti del Tribunale. Ci sono poi le grandi riforme che sono in attesa. Per quel che riguarda la sua delega legata alla famiglia, il Segretario torna a parlare di icee per andare incontro a quelle che sono le esigenze anche economiche post pandemia.

Il Segretario Belluzzi, con delega all'Istruzione e alla cultura, parla anche lui di anno difficile, “ci aspettiamo ancora dei mesi complicati”. Complimenti a tutto il mondo della scuola che ha dimostrato una capacità di adattamento importante. Attivato un dialogo con il Ministero dell'istruzione italiano: si è parlato del riconoscimento dei titoli di studio e questo sarà uno dei temi del 2021. Dal punto di vista universitario metteremo a frutto gli importanti riconoscimenti ottenuti a livello europeo da parte dell'Università di San Marino. Per quel che riguarda la cultura a maggio l'appuntamento è con la biennale dei giovani artisti del Mediterraneo, 700 dantesco e ripartiranno tutte le collaborazioni già messe a frutto in questo anno. Sulla ripartenza per la scuola dopo le vacanze natalizie, Belluzzi anticipa che scioglieranno le riserve la prossima settimana. L'obiettivo è diminuire i fattori di rischio durante il trasporto scolastico: grazie alla famiglie già negli ultime settimane le era minore il numero degli alunni che usufruivano del trasporto pubblico.

Il Segretario al Lavoro Lonfernini sottolinea che si debba lavorare sul piano occupazionale del paese. In corso di emanazione il decreto sugli ammortizzatori sociali. Dobbiamo lavorare sulla riforma del mercato del lavoro e attuare una vera e propria riforma perchè poi il 2021 possa essere un anno di ripartenza. Per quel che riguarda la delega all'informazione Lonfernini sottolinea che San Marino deve proporsi sia all'interno che all'esterno con una informazione che sia adeguata. Editoria, lavoro di giornalista saranno tra i temi al centro dell'attenzione. Lonfernini ha parlato che del dossier delle frequenze che, spera, possa essere quanto prima concluso.

Il Segretario Righi all'Industria sottolinea che già prima della pandemia la situazione nel paese era complessa: dobbiamo tracciare una rotta per gli anni a venire grazie anche a categorie economiche e parti sociali. Per il 2021 un progetto di rilancio di comunità lavorando molto sulla semplificazione: deve essere facile fare economia a San Marino e permettere alle nostre imprese di poter lavorare facilmente anche fuori dai confini. Si guarda anche alla digitalizzazione dei processi e degli uffici.





Il Segretario alle finanze Gatti afferma che la ristrutturazione del debito è uno degli obiettivi principali per il 2021. Dobbiamo entrare nel mercato dei capitali: le banche devono sapere che San Marino esiste. Il 2021 sarà l'anno in cui si inizierà ad utilizzare la fatturazione elettronica e anche quello della riforma IGR. Si guarda anche alla riforma delle imposte indirette: per questa servirà più tempo e più risorse, oltre che un adeguato sostegno di liquidità.

Il Segretario Ciavatta descrive il 2020 come l'anno di resistenza e riorganizzazione per l'Ospedale. Il 2021 deve essere l'anno del rilancio della sanità con un piano sanitario e socio sanitario e una ristrutturazione nella gestione e nella fornitura dei servizi e dei materiali. Sarà l'anno in cui inizierà il reperimento per i finanziamenti per il nuovo ospedale, ma soprattutto quello della riforma della previdenza: entro il 2021 deve essere conclusa perchè possa reggere il bilancio dello stato. Sui tempi Ciavatta anticipa che entro qualche settimana inizieranno gli incontri con le parti sociali e tutti gli attori che devono essere coinvolti. Entro l'autunno si dovrebbe arrivare ad un testo definitivo che possa essere portato così che gli effetti partano dall'anno successivo

In Conclusione il Segretario agli Esteri Beccari tra gli obiettivi per il nuovo anno indica la nuova legge sulla carriera diplomatica, già pronta per l'avvio del confronto politico. Sul fronte dell'Accordo di associazione con l'Ue la speranza è che si riescano ad avere più round negoziali e che si concentrino sui punti cardine. Volontà della Segretaria agli esteri è quella di sviluppare un dibattito anche interno nel paese sul tema. Il rapporto con l'Italia resta uno degli aspetti più importanti per le relazioni esterne. Il rapporto con la Farnesina è costante: le frequenze, l'approvvigionamento energetico e le multe sono alcuni degli aspetti su cui avremo un confronto. Non deve essere più essere una notizia il fatto che ci si incontri: dobbiamo chiudere le complessità aperte senza crearne di nuove così che il rapporto possa essere più fluido. Anche a livello internazionale San Marino deve essere percepito come un'opportunità per tutti gli atri stati.