Bilancio: in aula tra un mese, dopo la Festa dell'Amicizia

Per chiudere la pratica incompiuta dell'assestamento di bilancio è molto probabile che venga fissata una sessione del Consiglio a partire dal 21 agosto, il giorno dopo la chiusura della Festa dell'Amicizia della Democrazia Cristiana che, come sempre, fa da cornice alla politica d'estate, con dibattiti sui principali temi al centro dell'attenzione dei partiti. Manca dunque quasi un mese durante il quale le forze politiche avranno modo di confrontarsi anche a livello informale sulle strategie contingenti e future, considerando che entro l'anno potrebbe chiudersi il negoziato per l'Accordo con l'Unione Europeo ed entro la primavera 2024 è probabile che ci siano le elezioni anticipate. Martedì 25 l'Ufficio di Presidenza, secondo indiscrezioni, potrebbe fissare anche una seduta lampo, nella prima settimana di agosto, per votare un pacchetto di istanze d'arengo, ma non è affatto scontato anche perché considerando il periodo di ferie, c'è la spada di Damocle del numero legale in aula, spesso sul filo da quando Rete è uscita dalla maggioranza.