Bilancio: prima della seduta mattutina confronto Maggioranza-Opposizione per tentare di snellire i lavori

Rappresentanti delle forze di Maggioranza ed Opposizione si sarebbero incontrati in mattinata, prima della ripresa dei lavori consiliari. A quanto pare si è cercata una quadra per una eventuale “scrematura” delle decine di emendamenti ancora da votare. Nella notturna di ieri apertura delle forze governative su un emendamento di RETE al Bilancio AASS; accolta dunque la proposta relativa all'utilizzo di riserve fino ad oltre 37 milioni di euro anche per eventuali acquisizioni di partecipazioni in società – anche fuori territorio - attive nell'approvvigionamento idrico e nel campo delle rinnovabili. Ritirato invece - per poi essere riformulato - quello successivo nel quale si subordinava l'utilizzo di risorse all'autorizzazione della Commissione Finanze. Trovata un'intesa nella quale si fa riferimento piuttosto ad un indirizzo preventivo dell'organismo consiliare. Emendamento approvato. Senza scossoni, poi, a quanto pare - in notturna -, il via libera ai bilanci di CONS, Università ed Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima. Qualche discussione, pare, per quello dell'ISS; che ha ovviamente voci in entrata ed uscita di estrema rilevanza, e riguardo al quale è previsto da parte dello Stato lo stanziamento di un fondo da 87 milioni di euro. In apertura di seduta mattutina un Ufficio di Presidenza ad horas; forse per prendere atto dell'esito dei colloqui precedenti. Seduta sospesa; i lavori riprenderanno alle 11.