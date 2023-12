Ripartirà alle 15 la maratona consiliare per approvare la legge di bilancio. In seduta notturna la Reggenza ha annunciato che è stato raggiunto un accordo per snellire la trattazione della Finanziaria. L'intesa è avvenuta a seguito di incontri ulteriori fra il Segretario alle Finanze e i gruppi di maggioranza e opposizione. Il dibattito riprenderà con la discussione degli ultimi 11 emendamenti, che recepiscono i precedenti, mentre gli altri verranno ritirati.