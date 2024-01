Bugli (Pdcs): “Gli ammiccamenti della politica e lo spettro dell'astensionismo”

Il consigliere Pdcs, Lorenzo Bugli, interviene sul momento politico, partendo dalla recente aggregazione formata da Libera-Psd-Ps. Stupito dal tempismo, “a legislatura ancora in corso”, si chiede “come una forza dell'attuale maggioranza possa portare avanti un'azione congiunta con gruppi di opposizione”. Stigmatizza il ripetersi di “vecchi schemi, dei tatticismi, della spartizione delle poltrone, della caccia al voto cavalcando il populismo”, richiamando il rischio dell'astensionismo alle prossime elezioni. Invoca una politica capace di coinvolgere il cittadino e si appella anche al PDCS, a scegliere con attenzione le forze politiche con cui confrontarsi per costruire alleanze: “non funambolismi e compromessi, ma coerenza; non coalizioni posticce, ma intese che mettano al centro una visione chiara di Paese”.