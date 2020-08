Caso targhe: presentato emendamento dal Senatore del Pd Alan Ferrari

Presentato dal senatore Pd Alan Ferrari un emendamento al Decreto Semplificazioni che mira a risolvere il “caso targhe” creatosi con il Decreto Sicurezza. Si tratta dell'articolo “16 bis – Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero” e prevede al punto C l'esclusione dal divieto di condurre mezzi con targa estera sammarinese per i frontalieri italiani che lavorano a San Marino ma anche in Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Città del Vaticano e Principato di Monaco. La presentazione dell'emendamento era stata preannunciata dal Sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi (Pd) accogliendo una richiesta del Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini, durante l'incontro tenutosi a Roma il 5 agosto. Il voto del Decreto Semplificazioni al Senato è atteso a fine agosto, dopodiché ci sarà il passaggio alla Camera dei Deputati.