CGG: al via la sessione di metà settembre. Le Opposizioni sollevano il “caso Bevitori”

39 i presenti all'apertura dei lavori, questa mattina. In apertura di Comma Comunicazioni l'intervento di Giovanni Zonzini, RETE, che ha osservato come il Segretario di Stato Alessandro Bevitori risulti amministratore unico di una società che ha come oggetto sociale costruzioni edili. Ma ciò, in base alla normativa vigente, sarebbe incompatibile con l'incarico governativo. Si sarebbe dovuto dimettere entro 5 giorni dal Giuramento, ha ricordato. Risulterebbe dunque decaduto dal 27 luglio.

Accuse solo per dare aria alla bocca, ha tuonato Michele Muratori, Libera. Rivolgendosi ai banchi di RETE ha parlato di situazione patetica, di dilettantismo. Toni duri. Le dimissioni risultano già approvate, ha rimarcato dal canto suo Luca Della Balda; e la sostituzione dalla carica risalirebbe al 20 agosto. Ufficialmente Bevitori non è più amministratore di alcuna società. Antonella Mularoni, RF, ha comunque puntato il dito contro i toni utilizzati da Muratori. Il Segretario Bevitori ha torto – ha detto - e si pone un problema. “Fate pure con calma – ha poi aggiunto -, come per risolvere i problemi del Paese”.

Sulla stessa linea Gaetano Troina, DML. La legge qualificata sul Congresso di Stato prevede tempi ben precisi – ha sottolineato - che vanno rispettati. Ci aspettiamo che questa vicenda vada approfondita. Considerazioni poi sul tema dell'escalation nel conflitto russo-ucraino. Fino ad oggi nel Mondo non si è lavorato in maniera seria per raggiungere la pace, ha detto. Riflessioni anche sull'impatto economico di questo conflitto. Da qui un appello alla diplomazia sammarinese affinché si lavori in maniera ancora più convinta per una soluzione negoziata.

Quindi l'intervento del Segretario Bevitori, in replica a RETE. Le dimissioni – ha sottolineato - sono state rassegnate nei tempi previsti dalla legge, entro i 5 giorni dal giuramento, con una lettera raccomandata del 25 luglio. L'assemblea dei soci è stata poi convocata il 20 agosto ed è stato nominato un nuovo amministratore; poi ci sono i tempi tecnici di registrazione e di aggiornamento del portale.

Una verifica è giusto farla – ha osservato -, ma è del tutto improprio invocare la decadenza senza ulteriori controlli. Ha dunque definito “polemiche di basso livello” quelle dell'Opposizione.

Michela Pelliccioni, Motus, ha osservato come vi sia comunque un problema da un'analisi della visura: il Segretario risulta socio unico, e amministratore unico; “se la canta e se la suona da solo in questa situazione”. Doveva esservi anche una cessione di quote societarie, ha continuato. Non esclusa la presentazione di un ordine del giorno. Da Silvia Cecchetti, PSD, considerazioni di carattere tecnico: non vedo il problema né sul piano giuridico, né formale. Le dimissioni sono state formalizzate entro 5 giorni dal giuramento; nella Legge “non vi è scritto altro”.