Consiglio: si apre dibattito su assestamento bilancio

Si riparte dall'assestamento di bilancio di previsione 2024, piatto forte della sessione di settembre, che farà luce su disavanzo e stato di salute dell'economia sammarinese.

Un importante banco di prova per la maggioranza, ieri sera alle prese con le nomine, non tutte andate a buon fine. Rinviato il rinnovo dei cda dell'Azienda dei Servizi e per i Lavori Pubblici, di RTV e delle Poste. Dopo la convocazione dei capigruppo da parte della Reggenza, i partiti di Governo hanno chiesto di soprassedere per ulteriori verifiche. Ci si aspetta, dunque, che eventuali nodi siano sciolti entro la sessione consiliare di ottobre.

Nessun problema, invece, per il Consiglio di Amministrazione dell'Eras composto da Barbara Terenzi per il Pdcs, Augusto Casali per Libera/Ps e Alessandro Capicchioni per Domani Motus Liberi. Oltre ai tre membri eletti dal Consiglio, è costituito dal Segretario alle Telecomunicazioni che lo presiede e dal Segretario all’Informazione.

Sempre ieri sera si è aperto il comma sui Decreti. Approvati quello su targhe speciali; nuova patente di guida; programma di gestione documentale integrata per il tribunale; tasse applicabili dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi; credito agevolato a supporto delle imprese e aumento della validità di targhe e carte di circolazione provvisorie per l'esportazione dei veicoli.