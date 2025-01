CGG: focus ancora sul PdL per l'istituzione di una Commissione per le Riforme Istituzionali

Riprenderanno alle 13.00 i lavori del Consiglio Grande e Generale; sempre dal comma relativo al progetto di legge per l'istituzione di una Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali. Molto partecipato, fino ad ora il dibattito; il tema è del resto molto sentito, e non sono mancate a livello bipartisan perplessità riguardo tempistiche e ambito di intervento. Pur essendovi generale condivisione sull'obiettivo di restituire maggiore centralità al Consiglio limitando la decretazione. Approvata, come è noto, la procedura d'urgenza: si andrà così all'approvazione in una sola lettura. Diversi i Consiglieri iscritti a parlare in questa fase preliminare del confronto; si darà poi all'esame del testo, composto in totale da 9 articoli.