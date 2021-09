CGG: in comma comunicazioni riflessioni su Green Pass, Giustizia e Referendum del 26 settembre

I lavori sono iniziati nel pomeriggio; una sessione – ricordiamo – nel corso della quale verranno eletti i prossimi Capitani Reggenti. Venerdì l'ufficializzazione, solenne, dei nomi di Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini. A caratterizzare la seduta odierna, invece, un comma comunicazioni ricco di spunti. Eva Guidi si è soffermata sul “procedimento penale” – conclusosi poi con una archiviazione – che ha interessato, “a sua insaputa”, l'ex consigliere Mimma Zavoli. “Non è l'unico caso”; ha ricordato. Ad avviso della esponente di Libera ci si troverebbe di fronte ad una emergenza democratica. Ricordato infatti l'articolo di legge che stabilisce come i consiglieri non possano essere perseguiti per opinioni o voti espressi in Aula. Da qui un appello affinché l'intero Consiglio sia compatto nel sostenere l'indipendenza e la libertà dei consiglieri. Infine un riferimento al referendum del 26 settembre, ricordando il sostegno di Libera al quesito.









"La classe politica non ha avuto coraggio nell'affrontare la questione", ha aggiunto il collega di partito Michele Muratori. “Siamo in ritardo di 50 anni su questa battaglia”. Ha poi definito “sconcertanti” i manifesti del Comitato contrario. “Bisogna stigmatizzare certi messaggi”, ha detto. Nel suo intervento anche riferimenti al dossier Green Pass. Sul punto si è soffermato anche Matteo Ciacci. "Dobbiamo interrogarci riguardo alla politica estera del nostro stato", ha detto; chiedendosi cosa si stia facendo in vista della scadenza di metà ottobre. Sollecitato poi il Segretario di Stato Canti: “ci sono piccoli progetti anche a livello infrastrutturale che da troppo tempo non vengono portati avanti”. Citati verde pubblico, manutenzione e sicurezza delle strade, ecc.

Incentrato sulla bufera che sta investendo la Federcalcio l'intervento di Matteo Rossi, NPR. Il “problema non è di cifre, ma di regole”, ha tuonato. Il consigliere di NPR ha dichiarato di non voler entrare nel merito del lavoro della Magistratura. “Faccio appello ai valori dello sport”, ha precisato. “Riportiamo il pallone – ha detto - in una dimensione di sportività e trasparenza”. E poi un appello ai vertici della Federcalcio rinviati a giudizio, affinché diano una risposta ai “dubbi” sollevati. Miriam Farinelli, RF, si è soffermata sulla situazione della Sanità sammarinese, e le sue prospettive, ribadendo l'importanza centrale della Medicina di Base. E poi riflessioni riguardanti la gestione dell'emergenza sanitaria; "qualcosa non è andato bene – ha detto - procediamo sempre troppo lentamente, creando situazioni di incertezza, specie nel personale sanitario". “Nessuno si salva da solo”, ha ammonito, ricordando come sia necessario mettersi al lavoro, dialogando anche con le forze di opposizione.