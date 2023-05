CGG straordinario su rollover debito: annunciata da RETE la presentazione di un ordine del giorno

Si è ripreso nel pomeriggio con Sandra Giardi, Gruppo Misto. La questione del debito nasce per scelte politiche avvenute in passato, ha rimarcato. Sosteniamo con il debito la spesa corrente, e su questo tutti dobbiamo interrogarci. Un altro problema è che in quest'Aula si ragiona di 5 anni in 5 anni. Chi ha generato debito ha utilizzato la politica per scopi personali. Il debito – ha aggiunto - è frutto dell'incapacità di gestire il Paese. Sollecitata infine una modifica dell'ordinamento contabile.

E' intervenuto poi il Segretario al Territorio Canti; dobbiamo mettere il Paese ancora più al sicuro, ragionando sulla creazione dello sviluppo e mettendo in sicurezza il sistema bancario. In questo senso ha sottolineato come l'operazione liberi risorse. Si è poi soffermato sulla necessità di far crescere le imprese, mettendole nelle migliori condizioni; e poi lo sviluppo infrastrutturale. Ricordati i progetti di ristrutturazione dell'ex Cinema Turismo e la realizzazione di un Polo museale in centro storico.

Aida Maria Selva, PDCS, ha sottolineato come il rollover sia inevitabile; parlare alla pancia della gente è troppo facile, ha poi aggiunto, riferendosi ad alcuni interventi precedenti. I tassi di interesse crescono perché cresce l'inflazione; e ciò per fattori esogeni.

Alessandro Bevitori, Libera, ha sottolineato come il tasso di interesse sia raddoppiato rispetto alla precedente emissione; e poi un problema di metodo: con questo decreto “è già stato fatto tutto”, oggi “c'è un prendere o lasciare”. Il “cappio al collo”, a suo avviso, non è in questa operazione, bensì nella decisione ormai consolidata di ricorrere al debito estero. “Siamo in mano agli squali della finanza”.

Oggi non è un giorno facile per nessuno, ha detto Daniela Giannoni, RETE; non sono decisioni che prendiamo a cuor leggero. Da qui l'annuncio della presentazione di un Ordine del Giorno di cui è stata data lettura. Diversi i punti; si da mandato al Congresso di depositare entro il 31 luglio una riforma delle imposte dirette sulla base di equità e giustizia sociale. Di presentare in Consiglio un piano per il finanziamento del deficit annuo, che preveda una graduale diminuzione di quest'ultimo, oltre alla ricerca di fonti interne di finanziamento. E poi riferire in Commissione circa il funzionamento del veicolo di gestione degli NPL e lo stato delle banche sammarinesi. Oltre alla presentazione di un PdL per la modifica dello statuto di Banca Centrale.

Fernando Bindi, RF, ha auspicato un cambio di rotta sia nei metodi che nei contenuti. “Se la logica è seguire le pulsioni di pancia” presenti nel Paese per fini elettorali non si va lontano. “In questi 3 anni non è venuto fuori niente”, a partire dalla riforma IGR.

Francesco Biordi, PDCS, ha richiamato il senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza. E' necessario investire queste risorse per lo sviluppo del Paese; stigmatizzata allora la “politica del no”.